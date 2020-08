Bere Lab: un servizio innovativo ad Avezzano a supporto di chi somministra cibi e bevande

Prodotti in esclusiva, ricercati con cura. Formazione continua, a 360 gradi. Supporto nell’organizzazione e gestione di eventi, per valorizzare l’offerta del proprio locale. Sono questi tre i filoni principali su cui si concentrerà il nuovo progetto di Sabatini Beverage & Food, il noto distributore di Avezzano. “Una spinta all’innovazione che c’è sempre stata“, ci ha detto Fabrizio Sabatini, in rappresentanza dell’attività di famiglia, “ma che è diventata più pressante dopo il periodo di chiusura dovuto al Covid. Ci siamo resi conto, infatti, che potevamo essere di aiuto ai nostri clienti del settore HoReCa (hotel, ristoranti, caffè – ndr) fornendo loro un’assistenza completa che potesse andare oltre la normale fornitura di bevande“.

Nasce così il progetto Bere Lab, un nuovo brand che andrà a sostituire quello storico, dimostrando quando la volontà di innovazione sia assolutamente al centro. Si parte dalla scelta di vini, liquori e distillati di alta qualità, distribuiti in esclusiva, selezionati in modo da poter rappresentare un valore aggiunto per chi li andrà a servire ai propri clienti.

“Ma non ci fermiamo al primo punto”, continua Fabrizio, “la nostra volontà è quella di organizzare per i clienti corsi di formazione e di aggiornamento continui, su vino, mixology, birre, caffè, ma anche su tutti i processi di buona gestione e amministrazione di un locale, perché non ci dobbiamo scordare che un ristorante, come un hotel o un caffè, sono innanzi tutto un’impresa, che deve produrre reddito per chi la gestisce e per chi ci lavora”.

E proprio per valorizzare al massimo le potenzialità dei propri clienti, Bere Lab si proporrà anche come partner per l’organizzazione e gestione di eventi di qualità legati a tutto ciò che ruota intorno al mondo del beverage, fornendo il supporto che deriva da anni di esperienza e la collaborazione di affermati professionisti del settore.

BERE LAB by Sabatini B&F

Mixology-Corsi di Formazione-Affiancamento HoReCa

Via Niccolò Copernico, 46

67051 – Avezzano (AQ)

Tel 0863 509364

Mail: [email protected]

#adv