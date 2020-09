Benvenuto futuro punta sul sociale, Di Cristofano e Di Norcia: al fianco delle famiglie per ascoltarle e sostenerle

Magliano de’ Marsi. Al fianco delle famiglie per sostenerle e accompagnarle nella crescita dei propri figli. La lista “Benvenuto futuro” ha deciso subito di mettersi al lavoro tramite una fase di ascolto con mamme e papà. L’obiettivo del candidato sindaco, Pasqualino Di Cristofano, è quello di poter “sostenere e proporre nuove forme di convenzionamento con strutture di servizio come asilo nido, ludoteche e associazioni”.

Per questo nel programma elettorale, studiato da una squadra di professionisti, ha dedicato un ampio spazio alla famiglia. “Il contesto attuale pone sfide difficili da affrontare e al tempo stesso ambiziose”, ha commentato il candidato alla carica di primo cittadino, “per questo vogliamo fortemente essere come amministrazione un punto di riferimento per le famiglie. Vogliamo quindi potenziare il trasporto anziani e disabili: un servizio completo di accompagnamento assistito per anziani, malati e disabili tramite auto, mezzo attrezzato o autoambulanza. Sostenere le famiglie con minori in condizione di diversa abilità nel supporto all’inclusione sociale.

Potenziare il servizio di segretariato sociale, istituire un centro di ascolto anti-violenza. Supportare le associazioni del territorio e promuovere la collaborazione, promuovendo la cultura della solidarietà”. Di Cristofano inoltre vuole “realizzare un centro diurno rivolto ad anziani autosufficienti o parzialmente sufficienti di carattere prettamente sociale come luogo di socializzazione e di incontro e sostenere le associazioni di volontariato presenti nel territorio aiutandole nel reperire strutture, risorse e nella realizzazione di progetti e iniziative”.