Benetton Family apre il nuovo store al centro di Avezzano: due piani per adulti e bambini. Domani l’inaugurazione

Avezzano. Aprirà domani, in via Corradini 121 ad Avezzano, il nuovo Benetton Family Store. La famosa catena di abbigliamento per bambini e adulti ha scelto di rinnovare la propria offerta sul mercato fondendo in un’unica attività quelle fin’ora portate avanti: la “0-12” per i più piccoli e quella per teenager e più grandi. Il nuovo store, infatti, risponderà all’esigenza di organizzare all’interno di un unico negozio tutta l’offerta della Benetton. Quello che aprirà nel centro del capoluogo marsicano sarà dunque uno store rinnovato, più moderno e adatto alle nuove richieste di mercato.

“Siamo davvero soddisfatti di poterci allineare alla nuova strategia della Benetton”, dichiara Berto Savina, proprietario dell’attività. “Poter continuare questa attività al centro di Avezzano è una gioia che non nascondiamo. I due precedenti negozi erano limitrofi e quindi non è stato particolarmente disagevole fonderli in un unico per dare alla clientela il servizio richiesto dalla catena”.

L’inaugurazione ci sarà domani, a partire dalle ore 9. Sarà subito disponibile la nuova linea autunno-inverno. “La Benetton ha inteso venire incontro alle necessità dei proprietari dei negozi e dei clienti che li frequentano. I primi richiedevano una maggiore sostenibilità delle spese e dei costi di gestione, mentre i secondi un prezziario più conveniente. Abbiamo risposto ‘presenti’ a questo rinnovamento e non possiamo che esserne orgogliosi”, conclude Savina.

Saranno due i piano a disposizione della clientela. Quella a terra sarà dedicato ai bambini mentre quello superiore agli adulti. Una doppia linea di abbigliamento che, raggruppata all’interno di un’unica attività, faciliterà la possibilità di attecchire sul territorio. Questo l’auspicio della storica catena di abbigliamento tricolore.

Benetton Family Store, via Corradini 121, Avezzano (Aq)

Orari: 9-13, 16-20