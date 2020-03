Benedizione Pasquale solo su prenotazione in città, il parroco: chi la vuole mi contatti

Avezzano. Il sacerdote bussa alla porta in vista della Pasqua ma solo per chi vuole realmente ricevere la benedizione. Le famiglie non sono più in casa tutto il giorno tra bambini e lavoro, alcune sono diffidenti verso chi suona alla porta e altre non sono di religione cattolica.

Per questo con un avviso a tutti i fedeli del territorio don Antonio Salone, parroco dello Spirito Santo, ha informato che sta per iniziare la benedizione della famiglie che però sarà con una formula diversa. Quest’anno la benedizione partirà dalla zona di Scalzagallo e per evitare disagi il parroco andrà solo da chi lo desidererà.

“Prego le famiglie di Scalzagallo che desiderano la benedizione di comunicarmi il nominativo, la via e il numero civico, numero di telefono fisso o cellulare”, ha specificato don Antonio, “i dati devono pervenire via mail all’indirizzo [email protected] o tramite telefonata al numero 0863 33266, eventualmente lasciando un messaggio alla segreteria telefonica, oppure imbucando un biglietto nella cassetta delle lettere, in via Aldo Moro, 18, vicino al parco giochi dei bambini”.