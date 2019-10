Ben 15 podi per i piccoli allievi della Karate Lion di Avezzano, Sante Baldassarre conquista la medaglia d’oro

Avezzano. Campioni di karate in famiglia, Sante Baldassare e suo figlio Samuel conquistano la medaglia d’oro.

La squadra di ragazzotti de “Il Tempio” di via Pertini ad Avezzano ha sbancato il Bandinelli di Velletri: ben 15 podi, con una messe di medaglie d’oro dunque su diciotto concorrenti avezzanesi, per i piccoli allievi della karate Lion. Un primo posto per Cristian Pal, al suo primo combattimento nella categoria esordienti – 61 kg, mentre la giovane promessa Michela Paris riconferma la sua presenza sul podio con un secondo posto.

Ma il loro mentore e allenatore Sante Baldassarre alla sua seconda giovinezza sbaraglia il campo e sale sul podio, conquistando la medaglia d’oro e battendo il campione italiano master a – 75kg, dal quale era stato battuto in semifinale durante il campionato italiano. E sul web sono arrivati i complimenti di molti maestri di arti marziali marsicani tra cui Sauro Doschi ma anche dal judo dalla squadra di Francesco Tisi a dimostrazione che, insomma, c’è concordia e pace tra le scuole avezzanesi tese a dimostrare che le arti marziali costituiscono un valido strumento non violento per la crescita psicologica e fisica dei ragazzi in età scolare.