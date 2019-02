Ben 101 candeline sulla torta di Vincenza Cipollone, la nonnina di Massa d’Albe dal cuore grande

Massa d’Albe. Grande festa in famiglia per nonna Vincenza Cipollone. La nonnina di Alba Fucens dal cuore grande compirà 101 anni stretta dall’affetto di tutta la famiglia che negli anni non l’ha mai abbandonata. La storia di Vincenza è intrisa di amore e responsabilità. Durante la seconda guerra mondiale, infatti, Vincenza durante il bombardamento perse la sua grande amica Giovanna. Entrambe erano di Cose, frazione di Avezzano, e insieme erano cresciute tra sogni e speranze per un futuro migliore. Giovanna era sposata con Carmine e aveva tre figli tra i 9 mesi e i 2 anni. L’ultracentenaria che faceva la contadina, una notte sognò la sua cara amica che le chiese di prendersi cura dei suoi figli troppo piccoli per crescere da soli. Dopo qualche anno decise di occuparsi dell’intera famiglia e in particolare dei piccoli Augusto, Antonina (morta da qualche anno), e Fiorino e del marito Carmine. Proprio con lui dopo quattro anni Vincenza decise di unirsi in matrimonio per poter assecondare il desiderio della sua storica amica Giovanna di stare vicino ai suoi cari e prendersi cura dei figli e dei nipoti che sarebbero arrivati nel tempo.

Mamma e nonna impagabile si è sempre dedicata anima e corpo a questa famiglia che nel tempo è diventata la sua famiglia. Con il passare degli anni, infatti, la donna iniziò a essere una vera e propria madre per i tre ragazzi che sono cresciuti e hanno avuto figli e nipoti. Per loro Vincenza è sempre stata una colonna portante della loro vita e ancora oggi se ne prendono cura con amore e devozione in segno di gratitudine e di affetto per quello che ha fatto per la loro famiglia. Nella vita l’ultracentenaria ha sempre lavorato per poter portare pane sulla tavola della sua casa e per non far mancare mai niente ai ragazzi. Insieme al marito Carmine, morto da una decina di anni, con amore ha costruito mattone dopo mattone la casa dove ancora oggi vive insieme ai figli. Pur stando porta a porta con la sua famiglie Vincenza è completamente autonoma, si cucina da sola e si occupa di tutta la casa. I figli e i nipoti l’accompagnano a fare la spesa o in ospedale per le visite di routine e cercano di non fare mancare mai niente come lei ha fatto con loro. Ieri è stata festeggiata da tutta la famiglia a Massa d’Albe con un pranzo e una grande torta per l’ambito traguardo raggiunto