“Bellezze Eterne & Giovani Passioni”, un festival di colori, musica, sapori, ballo e allegria nella meravigliosa cornice della Valle Roveto

Morino. Domenica 1° giugno a Grancia di Morino ci sarà la manifestazione “Bellezze Eterne & Giovani Passioni”, un festival di colori, musica, sapori, ballo e allegria nella meravigliosa cornice di una delle perle della Valle Roveto.

Per una intera giornata, il paese vivrà l’arte in tutte le sue forme, Street Artist, Street Band, Street Food, Break Dancers, DJ, Fumettisti, Scrittori, tutti con un solo obiettivo: comunicare l’amore ed il proprio pensiero su: Ambiente, Giovani, Futuro, Territorio e gli innumerevoli motivi per cui vale la pena restare nella nostra meravigliosa terra d’Abruzzo.

Morino, come tanti altri piccoli paesi intorno al capoluogo, sta vivendo le trasformazioni dettate dalla modernità e in particolare i giovani vivono il disagio di una realtà che sempre meno va incontro ai loro bisogni. A tal proposito nasce quest’iniziativa che

mira a valorizzare il territorio e le persone attraverso il contributo e la partecipazione dei talenti Abruzzesi (e non solo).

In particolare, lʼiniziativa avrà come filo conduttore lʼarte in tutte le sue forme (pittorica, musicale, corporea e culinaria) e per questo motivo ha ricevuto anche l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo.

Durante l’evento verrà realizzato un murales da parte dello street artist Marco Tarascio, in arte Moby Dick. Il disegno ritrarrà gli elementi della natura, del luogo e della storia del luogo. Ci saranno poi laboratori artistici e di scrittura creativa con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole superiori. Più avanti l’esibizione dal vivo della Street band MO BETTER BAND, composta da giovani musicisti abruzzesi che da oltre dieci anni portano la musica funky per le strade. Esibizione anche della DABADUB SOUND SYSTEM, giovani ragazzi dell’Aquila, che daranno vita a sonorità giamaicane farcite con il dialetto abruzzese. Ci sarà infine anche lo Street Chef & Panificatore aquilano Leo Speranza con la sua Pizzonta.

Il programma della giornata è il seguente: 10.00 inizio murale con Moby Dick – 10.30 laboratori artistici con il coinvolgimento delle scuole – 11.30 dibattito ambiente, territorio e futuro – 12.00 street food con Leo Speranza – 14.30 Naarp con Davide e Pierpaolo Pagliaroli – 17.00 Mo’better Band spettacolo itinerante (ogni ora, fine alle 20) – 18.30 Break dance con Zero gravity (secondo spettacolo alle 19,30) – 21.00 Video emozionale bellezze eterne e giovani passioni – 22.00 Dabadub Soundsystem dance hall.