Bellezza: come utilizzare al meglio asciugacapelli e diffusore per capelli

Asciugare i capelli è importante specie nelle fredde giornate invernali per scongiurare malanni. Optare quindi per un asciugacapelli e un diffusore è sicuramente un’ottima scelta anche per definire lo styling. In riferimento a quanto sin qui premesso, ecco alcuni utili consigli su come utilizzare al meglio asciugacapelli e diffusore per capelli.

L’utilizzo corretto dell’asciugacapelli

Non c’è sensazione migliore che modellare i capelli indipendentemente se ricci, mossi o lisci e per fare ciò il phon si rivela a dir poco indispensabile. Tuttavia l’utilizzo corretto di questo apparecchio è importante se si intende ottenere un’acconciatura professionale e degna del miglior salone di bellezza. Premesso ciò, per iniziare lo styling in primo luogo è necessario dividere i capelli in piccole sezioni, districandoli e poi segmentandoli in base alla loro lunghezza e spessore. Più grande è la sezione maggior tempo occorrerà per asciugarla.

Per separare le ciocche conviene usare delle mollette, e lavorare poi completamente su un lato dei capelli prima di passare all’altro. Successivamente si può azionare l’asciugacapelli impostando subito la temperatura massima e usando una spazzola rotonda. In questo modo si procedere asciugando delicatamente la chioma e avendo però l’accortezza di mantenere il phon a debita distanza. Ad asciugatura completata si può procedere con la pettinatura iniziando alla base del collo e trattandola adesso con aria fredda, e poi rifinirla con una lacca specifica per capelli. Per farli sembrare lucidi, è tuttavia possibile anche aggiungere un siero anticrespo o una spuma.

L’utilizzo corretto del diffusore

Il diffusore per capelli dopo anni di accantonamento in un cassetto sta ritornando in voga e il motivo è legato ad acconciature stile anni ’80 che sono tornate alla ribalta. Si tratta tra l’altro di un accessorio per asciugacapelli che si rivela prezioso in modo particolare per ottenere dei riccioli esemplari. Tuttavia anche in presenza di capelli ondulati o crespi, è utile avere un diffusore capelli e utilizzare una mousse per domare l’effetto crespo o uno spray per aggiungere volume. Per quanto riguarda invece l’asciugatura vera e propria con il diffusore, va sottolineato che per utilizzarlo al meglio se i capelli sono molto folti, bisogna dividerli in due sezioni iniziando dalla parte posteriore.

Fatto ciò, si può finalmente aggiungere il ​​diffusore all’estremità dell’asciugacapelli e poi prendere una ciocca di da 3 centimetri circa torcendola con una spazzola di forma sottile. Questo accorgimento riuscirà a coniugare alla perfezione il calore uniforme emanato dal diffusore e l’ondulazione che la suddetta spazzola consente di creare. Il consiglio ulteriore per utilizzare al meglio il diffusore, è di impostare l’asciugacapelli su una temperatura bassa o media; infatti, troppo calore può risultare dannoso specie se si mira ad ottenere delle onde ben definite.