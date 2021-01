Battipista schiantato a Fonte Capo la Maina, Angelosante: forte dispiacere

Massa d’Albe. Chiuso l’accesso sia pedonale che per le macchine nella strada che dalla Magnola, fonte Tavoloni, va a Fonte Capo la Maina. A segnalarlo il consigliere regionale e sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante, in accordo con il primo cittadino di Massa d’Albe Nazzareno Lucci dopo che, come raccontato da MarsicaLive, il gatto delle nevi si è sganciato dall’elicottero Erickson che lo stava portando in quota per le operazioni di recupero dei 4 dispersi sul Monte Velino.

“È fatto divieto inoltre”, spiega, “di accedere a tutto il versante sud del Monte Magnola anche a pedoni ed escursionisti. L’ordinanza è per evitare che a qualcuno venga in mente l’idea di recarsi nella zona dello schianto del battipista.

“Sono profondamente addolorato perché viene a mancare un mezzo che sarebbe potuto essere una svolta per i soccorsi. Mi sono messo subito in contatto con il governatore Marco Marsilio che mi ha assicurato che la Protezione civile regionale sarà vicino a Gianfranco Bartolotti, proprietario degli impianti sciistici sul monte Magnola a Ovindoli, che con grande umanità aveva messo a disposizione il mezzo. Sono dispiaciuto infine”, conclude, “per il danno agli impianti ma soprattutto se si pensa a un rallentamento dei soccorsi”.

