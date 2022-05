“BattiCuore – Celano Città CardioProtetta”, approvato dalla giunta il progetto di Unione Popolare

Celano. La giunta comunale di Celano ha approvato il progetto “Celano Città CardioProtetta”, che prevede l’installazione di defibrillatori nei punti strategici della città e che prevede un ciclo di corsi di formazione gratuiti per cittadini di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

“Lo scorso 4 giugno il gruppo protocollava tramite pec il progetto BattiCuore – Celano Città CardioProtetta”, scrivono i giovani di Unione Popolare in una nota, “il progetto proponeva di migliorare nel territorio comunale le condizioni di sicurezza in caso di arresto cardiaco in ambienti pubblici, in attinenza con l’obiettivo di salute pubblica riportato nelle Linee Guida regionali e che mira a raggiungere l’aumento della sopravvivenza a breve termine intervenendo con tempestività. Installare dispositivi DEA (defibrillatori automatici esterni) sul territorio comunale e contestualmente intervenire con giornate dedicate all’insegnamento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare a larghe fasce di popolazione.

In molte città italiane, anche marsicane, sono stati avviati progetti volti a sensibilizzare la popolazione su tale argomento e ad istallare DAE, anche Celano sta quindi per dotarsi di queste buone pratiche che permetteranno di elevare la qualità di vita della città. Finalmente è stato approvato un progetto di Unione Popolare”.