Battaglia dei Piani Palentini, il sindaco di Scurcola precisa: istituzionalizzata la giornata e non il corteo storico

Scurcola Marsicana. Celebrazione della Giornata in memoria della Battaglia dei Piani Palentini, il sindaco di Scurcola Marsicana, Maria Olimpia Morgante, precisa che il Consiglio ha istituzionalizzato la giornata e non il parallelo evento del corteo storico organizzato dal Centro Studi Carlo D'Angiò. Ha spiegato il primo cittadino,

“nella assise straordinaria del 23 agosto, il consiglio comunale di Scurcola Marsicana ha approvato all’unanimità la istituzionalizzazione della giornata in memoria della Battaglia dei Piani Palentini, avvenuta il 23 agosto del 1268 Consapevoli della importanza storica e culturale di tale evento, che proprio in questo anno segna il suo 750 ° anniversario, il consiglio comunale ha inteso non solo onorarne il ricordo, ma anche valorizzarne il messaggio, che reinterpretato in chiave attuale, diventa portatore di un richiamo all’unione e alla fratellanza tra i popoli, al di là delle diversità culturali e politiche. Un conflitto così sanguinario, come quello della battaglia dei Piani Palentini, combattuta, tra gli eserciti di Carlo d’Angiò e Corradino di Svevia, 750 anni fa nella nostra terra, non può non essere un monito, soprattutto per le nuove generazioni, alla coscienza di una necessaria quanto pacifica integrazione delle diversità e al valore dell’ accoglienza dell’altro”.