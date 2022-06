Battaglia caro pedaggi e sicurezza autostrade: 1° luglio si avvicina, nuova lettera dei sindaci a Draghi

Carsoli. Una nuova lettera a il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica A24/A25, Marco Corsini, al presidente della Regione Marco Marsilio e a tutte le parti in causa, per scongiurare l’aumento dei pedaggi sull’autostrada che attraversa l’Abruzzo.



“I sottoscrittori Sindaci e Amministratori dei Comuni di Lazio e Abruzzo, impegnati da oltre quattro anni nella “battaglia” contro il “caro pedaggi” e per la sicurezza dell’Autostrada dei Parchi A24/A25, sono a chiedere, per l’ennesima volta, alle SSLL la costituzione di un tavolo istituzionale con la partecipazione della delegazione dei sottoscrittori e di tutte le parti interessate“, scrivono gli oltre cento sindaci che sostengono la “battaglia” da mesi ormai, “l’avvicinarsi del 1° luglio e con esso lo spettro di un nuovo aumento dei pedaggi, impone con priorità la necessità di conoscere i provvedimenti adottati o che il Governo intende adottare in tempi brevi, per evitare un nuovo salasso ai nostri cittadini.

Inoltre, il tavolo istituzionale potrà rappresentare finalmente l’occasione per un confronto costruttivo che porti all’adozione di provvedimenti definitivi per la determinazione di un “equo pedaggio” e la programmazione di investimenti che possano garantire la messa in sicurezza di una “arteria strategica” quale è l’autostrada A24/A25.

Ulteriori ritardi “decisionali” non farebbero altro che danneggiare territori dal fragile tessuto sociale e produttivo, zone interne e periferiche dell’Italia centrale già duramente colpita da tragici eventi sismici e da sempre, in lotta contro lo spopolamento, l’impoverimento delle famiglie e l’arretramento della competitività delle imprese.

È necessario e doveroso per i tanti cittadini che rappresentiamo, adottare una soluzione definitiva”.

I Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo

1. Sindaco di Carsoli – Velia Nazzarro

2. Sindaco di Tivoli – Giuseppe Proietti

3. Sindaco di Cineto Romano – Massimiliano Liani

4. Sindaco di Mandela – Claudio Pettinelli

5. Sindaco di Pisoniano – Enzo Aureli

6. Sindaco di Castelli – Rinaldo Seca

7. Presidente ANCI Abruzzo – Gianguido D’Alberto

8. Presidente ANCI Lazio – Riccardo Varone

9. Sindaco di L’Aquila – Pierluigi Biondi

10. Sindaco di Teramo – Gianguido D’Alberto

11. Sindaco di Ascrea – Riccardo Nini

12. Sindaco di Agosta – Massimiliano Valente

13. Sindaco di Petrella Salto – Gaetano Micaloni

14. Commissario Straordinario VII Comunità Montana Lazio – Gaetano Micaloni

15. Commissario Straordinario IX Comunità Montana del Lazio – Nando Cascioli

16. Commissario Straordinario X Comunità Montana del Lazio – Gina Panci

17. Sindaco di Celano – Settimio Santilli

18. Sindaco di Rocca di Botte – Fernando Marzolini

19. Sindaco di Camerata Nuova – Settimio Liberati

20. Sindaco di Subiaco – Domenico Petrini

21. Sindaco di Arcinazzo Romano – Luca Marocchi

22. Sindaco di Ciciliano – Massimiliano Calore

23. Sindaco di Lecce nei Marsi – Gianluca De Angelis

24. Sindaco di Castel Madama – Michele Nonni

25. Sindaco di Aielli – Enzo Di Natale

26. Sindaco di Anticoli Corrado – Francesco De Angelis

27. Sindaco di Vicovaro – Fiorenzo De Simone

28. Sindaco di Paganico Sabino – Danilo D’Ignazi

29. Sindaco di Sambuci – Francesco Napoleoni

30. Sindaco di Pescina – Mirko Zauri

31. Sindaco di Collalto Sabino – Maria Pia Mercuri

32. Sindaco di Licenza – Ilaria Passacantilli

33. Sindaco di Riofreddo – Palma Giancarlo

34. Sindaco di Oricola – Antonio Paraninfi

35. Sindaco di Pereto – Giacinto Sciò

36. Sindaco di Civitella Roveto – Pierluigi Oddi

37. Sindaco di Canistro – Gianmaria Vitale

38. Sindaco di Magliano dei Marsi – Pasqualino De Cristofano

39. Sindaco di Scurcola Marsicana – De Simone Nicola

40. Sindaco di Pescorocchiano – Ilaria Gatti

41. Sindaco di Vivaro Romano – Beatrice Sforza

42. Sindaco di Collegiove – Domenico Manzocchi

43. Sindaco di Nespolo – Luigino Cavallari

44. Sindaco di Roviano – Mattia Folgori

45. Sindaco di Vallinfreda – Filippo Sturabotti

46. Sindaco di Arsoli – Gabriele Caucci

47. Sindaco di Tagliacozzo – Vincenzo Giovagnorio

48. Sindaco di Colle di Tora – Otello Loreti

49. Sindaco di Borgorose – Mariano Calisse

50. Sindaco di Gerano – Danilo Felici

51. Sindaco di Casape – Mariani Marco

52. Sindaco di Avezzano facente funzioni – Domenico Di Berardino

53. Sindaco di Rocca S. Stefano – Sandro Runieri

54. Sindaco di S. Vito Romano – Maurizio Pasquali

55. Sindaco di Cerreto Laziale – Gina Panci

56. Sindaco di Vallepietra – Flavio De Santis

57. Sindaco di Rocca Canterano – Fulvio Proietti

58. Sindaco di Roccagiovine – Marco Bernardi

59. Sindaco di Roiate – Antonio Proietti

60. Sindaco di Balsorano – Antonella Buffone

61. Sindaco di Varco Sabino – Gabriele Maglioni

62. Sindaco di Concerviano – Pierluigi Buzzi

63. Sindaco di Marcetelli – Daniele Raimondi

64. Sindaco di Fiamignano – Filippo Lucentini

65. Sindaco di San Benedetto dei Marsi – Quirino D’Orazio

66. Sindaco di Antrodoco – Alberto Guerrieri

67. Sindaco di Marano Equo – Franco Tozzi

68. Sindaco di Colledara – Emanuele Tiberi

69. Sindaco di Acciano – Fabio Camilli

70. Sindaco di Fossa – Fabrizio Boccabella

71. Sindaco di Castel di Ieri – Fernando Fabrizio

72. Sindaco di Barisciano – Fabrizio D’Alessandro

73. Sindaco di Tornimparte – Giammario Fiori

74. Sindaco di Cagnano Amiterno – Iside Di Martino

75. Sindaco di Molina Aterno – Luigi Fasciani

76. Sindaco di Scoppito – Marco Giusti

77. Sindaco di Gagliano Aterno – Luca Santilli

78. Sindaco di Bellegra – Flavio Cera

79. Sindaco di Castelvecchio Subequo – Marisa Valeri

80. Sindaco di S. Demetrio né Vestini – Antonio Di Bartolomeo

81. Sindaco di Marcellina – Alessandro Lundini

82. Sindaco di Percile – Claudio Giustini

83. Sindaco di Palombara Sabina – Alessandro Palombi

84. Sindaco di Cervara di Roma – Adriano Alivernini

85. Sindaco di Castel Castagna – Rosanna De Antoniis

86. Sindaco di Isola del Gran Sasso – Andrea Ianni

87. Sindaco di Sulmona – Gianfranco Di Piero

88. Sindaco di Prezza – Marianna Scoccia

89. Sindaco di Capistrello – Francesco Ciciotti

90. Sindaco di Ovindoli – Angelo Ciminelli

91. Sindaco di Anversa – Gianni Di Cesare

92. Sindaco di Pacentro – Guido Angelilli

93. Sindaco di Campo di Giove – Giovanni Di Mascio

94. Sindaco di Cansano – Mario Ciampaglione

95. Sindaco di Cocullo – Sandro Chiocchio

96. Sindaco di Bugnara – Giuseppe Lo Stracco

97. Sindaco di Pettorano – Antonio Carrara

98. Sindaco di Roccacasale – Enrico Pace

99. Sindaco di Pratola Peligna – Antonella Di Nino

100. Sindaco di Raiano – Marco Moca

101. Sindaco di Corfinio – Romeo Contestabile

102. Sindaco di Vittorito – Carmine Presutti

103. Sindaco di Villalago – Fernando Gatta

104. Sindaco di Scanno – Giovanni Mastrogiovanni

105. Sindaco di Goriano – Rodolfo Marganelli

106. Sindaco di Secinaro – Noemi Silveri

107. Sindaco di Ortona dei Marsi – Giuseppe Buccella

108. Sindaco di San Polo dei Cavalieri – Simone Mozzetta

109. Presidente Ali Abruzzo – Giacomo Carnicelli

110. Sindaco Civita d’Antino – Sara Cicchinelli

111. Sindaco Turania – Roberto Proietti

112. Sindaco di Poli – Federico Mariani

113. Sindaco di San Gregorio da Sassola – Gianni Loreto Colagrossi