Basta puzza! Associazioni e cittadini in marcia contro l’impianto di compostaggio di Massa d’Albe

Magliano de’ marsi. Basta con la puzza. È questo lo slogan scelto dal comitato in difesa del territorio equo per la marcia di protesta che si terrà il 13 ottobre. Dopo la raccolta di firme che si è svolta oggi nel cuore di Magliano de’ Marsi i cittadini che fanno parte del comitato hanno deciso di organizzare una manifestazione. La marcia partirà alle 10 da piazza della Repubblica e raggiungerà l’impianto di compostaggio Cesca che si trova a pochi chilometri da Massa d’Albe. L’intento del comitato organizzatore è quello di difendere il diritto alla salute e di chiedere risposte concrete agli enti preposti, alla protezione della salute pubblica in merito alle presunte irregolarità nei permessi di costruzione nel funzionamento dell’impianto. Alla marcia aderiranno non soltanto i cittadini ma anche molte autorità e associazioni che si battono per la difesa del territorio.