Bar chiuso dalla polizia ad Avezzano per mancato rispetto del divieto di apertura, denunciato il proprietario

Avezzano. Giovedì mattina un bar situato nella zona nord di Avezzano è stato fatto chiudere dagli agenti di polizia per non aver rispettato il divieto di apertura, imposto nell’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 marzo.

Gli agenti della volante, oltre a far chiudere l’attività come previsto, hanno anche provveduto a denunciare il titolare alla procura della repubblica per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, in base all’articolo 650 del codice penale. Anche la dipendente, che fino a metà mattina aveva servito i clienti all’interno del bar, è stata segnalata, come previsto dal decreto dell’11 marzo.