Bando per gli alloggi popolari a Capistrello, tre appartamenti disponibili

Capistrello. Tre alloggi popolari a Capistrello disponibili in attesa di essere assegnati. Il primo cittadino, Francesco Ciciotti, ha emesso l’avviso pubblico per tre appartamenti che quanto prima potranno essere assegnati alle famiglie che ne faranno richiesta. Si tratta di un’abitazione sita in via Nazzario Sauro e di due appartamenti che si trovano nel piazzale della stazione.

Per richiedere gli alloggi di edilizia residenziale pubblica è necessario rispondere al bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Capistrello entro il 31 dicembre. In base poi alla graduatoria che verrà stilata dagli uffici comunali saranno assegnate le abitazioni.

“Coloro i quali sono interessati all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziali pubblica”, ha precisato il sindaco Ciciotti, “potranno presentare domanda di attribuzione in locazione semplice degli alloggi ubicati nel territorio attualmente liberi, entro il 31 dicembre 2020, data di scadenza del bando”.

Per presentare la richiesta è necessario avere la cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, avere la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel Comune di Capistrello, non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, condanne per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a due anni. Per informazioni, rivolgersi all’ufficio urbanistica n. 0863 4584230.