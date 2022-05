Bando autotrasportatori, vuoi partecipare? Il Centro Disbrigo Pratiche raccoglie e invia le domande per te

Avezzano. Pubblicato il Bando per l’ammissione agli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasporto, tutto pronto all’agenzia Centro Disbrigo Pratiche di Avezzano, per il supporto a chi vuole affacciarsi al settore dei trasporti, in continua evoluzione e di certo occasione imperdibile per entrare ufficialmente nel mondo del lavoro.

Il Centro Disbrigo Pratiche di via Marconi, ad Avezzano, è un’azienda molto nota nella realtà avezzanese: vanta una pluriennale presenza nel settore della consulenza automobilistica fornendo agli utenti tutto il supporto necessario al disbrigo delle pratiche automobilistiche.

Punto di riferimento per privati e aziende, lo studio di consulenza CDP SRL vanta un team altamente qualificato in grado di gestire ogni tipo di problematica e fornire al cliente tutte le risposte idonee per soddisfare le sue necessità.

Punto di forza dell’agenzia è la vasta preparazione che la titolare, la signora Raffaella, che tutti conoscono solo come “Lella”, vanta nel settore del trasporto di merci conto terzi e conto proprio.

L’esperienza decennale nel settore consente allo studio di essere sempre al passo con i tempi, anzi, anche un passo avanti. Alla luce di questa sua lungimiranza, supportata da figure professionali competenti e di livello, in occasione della pubblicazione del Bando per l’ammissione agli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi e viaggiatori da parte della Provincia dell’Aquila, il CDP SRL mette a disposizione tempo, struttura e competenza per accompagnare passo passo tutti quei ragazzi che vogliono affacciarsi al mondo dell’autotrasporto, un mondo interessante e in continua evoluzione.

Il cliente si troverà davanti una panramica di quello che è il mondo del Trasporto merci oggi e avrà una risposta per ogni domanda. Il team dell’agenzia si occuperà di tutta quella parte burocratica e amministrativa che porta via all’utenza temnpo prezioso.

Tra i servizi offerti c’è la presentazione della domanda di ammissione che va effettuata in tempi brevissimi e la somministrazione di un corso intensivo per la preparazione all’esame.

Chi fosse interessato può raggiungere la sede che si trova in via Marconi n.16 (di fronte la Farmacia D’Eramo) in tempi brevi.

La domanda dovrà pervenire alle sedi dedicate entro e non oltre il 22 giugno 2022.

L’agenzia è aperta ogni giorno dalle 9 alle 19, ad orario continuato, così da dieci anni, per andare incontro alle esigenze di tutti.

Per appuntamenti o informazioni di carattere generale il cliente può chiamare i numeri 0863 413463 – 441648 oppure scrivere una mail agli indirizzi [email protected] e [email protected]

