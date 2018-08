Bandabardò in concerto ad Antrosano, cresce l’attesa per la festa patronale

Antrosano. Grande festa quest’anno ad Antrosano, nell’ambito dei festeggiamenti che avranno luogo a partire da giovedì 30 fino a domenica 2 settembre. Il comitato feste 2018 infatti ha predisposto un calendario ricco di eventi che culminerà, Sabato 1 settembre, con il concerto gratuito della Bandabardò. Con i suoi oltre 1500 concerti e con ben 25 anni di attività appena compiuti la Bandabardò è una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono delle vere e proprie feste straripanti di gioia e divertimento. il pubblico vi partecipa sempre numeroso e lo scambio d’intesa che caratterizza lo spettacolo non smette mai di sorprendere. Ma non solo Bandabardò, infatti il calendario inizia giovedì 30 agosto col concerto dei “Ragazzi del Clan” cover band avezzanese di Adriano Celentano.

Venerdì 31 agosto invece avrà luogo presso i locali della chiesetta di Piazza Arcobaleno la presentazione del libro d i poesie di Tommaso Gatti alle 16.30 e alle 18.00, sempre alla chiesetta, verrà inaugurata la prima collettiva di arte contemporanea curata dal Gruppo Artisti Marsarte. La serata si concluderà con il divertente spettacolo di Vittorio il Fenomeno, artista teramano e fenomeno mondiale dell’organetto e della musica tradizionale abruzzese. Sabato 1 il concerto della Bandabardò e domenica 2 concluderà i festeggiamenti il concerto di Pino Marino, cantautore e autore di testi, tra gli altri, per Nicolò Fabi e Daniele Silvestri, che porterà ad Antrosano una tappa del suo tour dell’album “Capolavoro”.