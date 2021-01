Banda ultra larga in arrivo a Ortucchio, a breve partiranno i lavori per garantire il servizio in paese

Ho il grande piacere di comunicare che in data odierna sono iniziati i lavori per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga. Dalle promesse ai fatti, l’avvio del cantiere ci permetterà molto presto di collegarci “al futuro”. Ci siamo spesi assiduamente per sollecitare la realizzazione di questo progetto. La soddisfazione è davvero tanta. Subito dopo l’approvazione del bilancio partiranno nuovi, importanti lavori che renderanno ancora più bello ed avanzato il nostro paese”, ha detto Favoriti.

Ortucchio. Banda ultra larga in arrivo a Ortucchio. Lo comunica il sindaco del paese, Raffaele Favoriti, non nasconde la soddisfazione per il risultato raggiunto. “