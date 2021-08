Bancomat sabotato nella notte, artificieri in azione a Luco dei Marsi (FOTO)

Luco dei Marsi. Sono arrivati gli artificieri a Luco dei Marsi per il bancomat sabotato nella notte in viale Duca degli Abruzzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’area è stata circoscritta dai carabinieri della stazione di Luco dei Marsi, con il maresciallo Marco Fanella, per permettere le operazioni di messa in sicurezza e per garantire l’incolumità dei cittadini.

Ad essere arrivati questa mattina sul posto sono state proprio gli uomini del nucleo operativo della compagnia di Avezzano, coordinati dal comandante Bruno Tarantini che, non appena verificato quanto accaduto nella notte, hanno fatto scattare il protocollo vigente.

Come riportato da MarsicaLive questa mattina gli operatori della banca del Fucino arrivando allo sportello si sono resi conto che dal bancomat fuoriusciva qualcosa. Immediatamente hanno contattato le forze dell’ordine per far chiarezza sulla situazione.

Nel bancomat, infatti, è stato infilato un congegno che fa pensare al classico metodo della “Marmotta” utilizzato per far saltare gli sportelli e arrivare alla cassa con i soldi. In sostanza si infila nel bancomat un congegno con dentro dell’esplosivo (un oggetto metallico con miccia e polvere da sparo) con la quale i ladri fanno saltare tutto l’apparato.

Non si esclude però che possa essere anche solo una simulazione della “Marmotta” per questo i carabinieri hanno allertato tempestivamente gli artificieri.