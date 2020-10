Bambino positivo, alunni rimandati a casa: i genitori chiamano i carabinieri

Tagliacozzo. Bambino positivo a scuola e alunni rimandati a casa. Arrivano i carabinieri. È quanto accaduto questa mattina alla elementare “Tantalo” di Tagliacozzo dove è risultato positivo un bambino.

A creare disagio ai genitori la decisione di far uscire i bambini di una classe quarta pochi minuti dopo l’ingresso senza una comunicazione ufficiale.

Il giorno prima, dopo l’accertata positività del bambino, non erano stati adottati provvedimenti.

“Visto le numerose voci, domande, dubbi e richieste ricevute posso comunicare dopo lunghe consultazioni con organi interessati che”, aveva scritto ieri la rappresentante delle mamme, “posso comunicare che la presidenza, non avendo avuto comunicazioni ufficiali dalla Asl non predispone la quarantena per la classe”.

I genitori potevano a propria discrezione scegliere solo la quarantena volontaria.

Questa mattina, però, a far cambiare tutto, è stato l’arrivo del documento ufficiale della Asl. La decisione ha però preso contropiede i genitori che hanno dovuto riprendere i figli e riportarli a casa.

In tarda mattinata ancora non era arrivata la comunicazione ufficiale di quarantena. “Di fatto”, spiega la rappresentante Mariem Anoun, “i bambini della classe di fatto sono stati allontanati da scuola senza un provvedimento scritto che sui registri elettronici non esiste ancora”.