Bambino investito trasferito al Gemelli di Roma, la denuncia dai social: “Accade troppo spesso”

Luco dei Marsi. È stato trasferito all’ospedale Gemelli di Roma, il bambino di circa quattro anni, investito oggi a Luco dei Marsi. Si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia e la prognosi è riservata.

L’investimento c’è stato a Corso Vittorio Emanuele e sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. L’investitore si è fermato per prestare soccorso. Il bambino è stato portato all’ospedale di Avezzano e poi trasferito a Roma.

Sul gruppo Facebook “Luco dei Marsi è il mio paese”, una cittadina oggi ha segnalato l’episodio raccontando una versione dei fatti “inquietante”.

“Un altro bambino investito a Corso Vittorio Emanuele. Da tempo segnalo un gioco pericoloso di questi bambini, si nascondono dietro al muro della casa o dietro le macchine e attraversano appena vedono passare una macchina, una stupida prova di coraggio”, ha scritto la donna su Facebook, “ho provato a dirgli di non farlo ma sono molto piccoli e non capiscono l’italiano e i genitori non ci sono. Lo hanno fatto anche a me e a tantissimi altri luchesi che sono riusciti ad evitarli per pochissimo. Dato che sono bambini che frequentano la scuola primaria e dell’infanzia, (se possono farlo, non conosco le norme ed è solo un’ipotesi) i Vigili dovrebbero fare a scuola una campagna sulla sicurezza, con un mediatore e spiegare ai bambini che questo gioco è STUPIDO E PERICOLOSO E DEVE FINIRE SUBITO. Faccio i miei auguri al piccolo”.