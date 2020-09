Bambino in bici colpito da un’auto in pieno centro ad Avezzano, è fuori pericolo

Avezzano. Coinvolto un bambino in un incidente in pieno centro ad Avezzano. Oggi pomeriggio il bambino di 6 anni, accompagnato dal papà, stava percorrendo in bicicletta la pista ciclabile in centro. Al momento di attraversare la strada (sulle strisce pedonali, fuori dalla pista ciclabile), nei pressi di piazza Risorgimento, un’auto di passaggio è venuta addosso al bambino. Fortunatamente il piccolo non è stato ferito gravemente, ma il papà ha ritenuto opportuno chiamare il 118 per sicurezza. L’ambulanza, accorsa sul posto assieme ai vigili, ha portato il bambino al pronto soccorso di Avezzano per i dovuti controlli.

A quanto riferiscono i passanti che hanno assistito alla scena, l’automobilista responsabile, quando le è stato chiesto di fermarsi e aspettare, ha fatto finta di andare a parcheggiarsi più in là e si è dileguata. È ancora in corso la ricostruzione della dinamica dei fatti.