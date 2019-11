Bambini è tornato il teatro! Domenica al dei Marsi riparte la rassegna “Le domeniche da favola”

Avezzano. Il Teatro Dei Colori torna in scena con l’ottava edizione della rassegna Le domeniche da favola, spettacoli per i ragazzi e le famiglie, con il contributo di Assessorato alla Cultura – Ufficio Teatro del Comune di Avezzano e rapporti Istituzionali con Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Abruzzo, la partecipazione della Fondazione Carispaq , patrocinio della Provincia di L’Aquila, Unima Italia e Agita.

Iniziativa tra le più gradite dal pubblico nelle scorse stagioni. Il programma prevede 6 titoli, da Collodi a Jean-Claude Carrière, a Grimm, da mimi a narratori, da Buffi animali colorati a maghi sconclusionati, dalle forme in movimento all’opera di Paul Klee, in una visione di teatro – arte e contaminazioni tra narrazioni, teatro canzone, teatro immagine, in un viaggio tra linguaggi tradizionali e forme innovative della scena. Direzione artistica di Gabriele Ciaccia.

Il primo spettacolo è fissato per domenica alle 17 con Teatro del Drago “Pinocchio”. Dalle tavole originali di: Alain Letort.c olorate da: Gianni Plazzi. Pupazzi di Mauro Monticelli Musiche originali di Claudio Capucci e Morrigan’s Wake. Con Roberta Colombo, Andrea Monticelli, Mauro Monticelli, Fabio Pignatta. Regia Andrea Monticelli. Spettacolo di teatro di figura in cui immagini, musica e animazione si fondono creando un’atmosfera giocosa e piena di colore qual è il grande circo di Pinocchio.

La scenografia e i pupazzi sono ispirati alle immagini di Alain Letort, artista francese che ha reso omaggio al famoso burattino di legno creando 12 tavole a china, colorate in seguito da Gianni Plazzi. La trama rispecchia i personaggi dei disegni, quali ad esempio Geppetto, il Gatto e la Volpe, la Fatina, Mangiafuoco, creando “quadri e scene” indipendenti, come in un collage che voglia ripercorrere visivamente la famosa storia di Collodi. L’intero spettacolo si svolge nella parte centrale della scena, dove lo spazio teatrale ospita di volta in volta gli scarni elementi scenici, quali ad esempio la porta, il teatro dei burattini.

Nello stesso spazio si muovono anche gli attori, accompagnatori fissi dei pupazzi, in una “animazione a vista” che è ormai parte integrante dell’espressione e della ricerca condotta negli ultimi anni dalla compagnia. I quattro attori diventano così fondamento dell’azione scenica, come se in carne ed ossa fossero entrati, loro stessi, nel circo colorato della favola di Pinocchio. La colonna sonora originale è stata eseguita e composta dal gruppo Morrigan’s Wake e da Claudio Capucci.

Il programma prosegue

8 dicembre 2019 – TEATRO DEI COLORI “ CARNAVAL” (Prima nazionale)

Libere geometrie in movimento per un teatro musicale , dal Carnaval des Animaux di Camille De Saint Saens, Regia di Valentina Ciaccia.

12 gennaio 2020 – TEATRO VERDE “SCUOLA DI MAGIA”

di Andrea Calabretta, regia di Emanuela La Torre.

26 gennaio LA FONTEMAGGIORE “STORIA DEL PRINCIPE IN CERCA DELLA VERITA”

Da “Il giovane principe e la verità”, di Jean-Claude Carrière, Regia Enrico De Meo.

16 febbraio 2020 – TEATRO BERTOLT BRECHT “I MUSICANTI DI BREMA RACCONTANO ! “

Adattamento di Pompeo Perrone. Regia Maurizio Stammati.

8 marzo 2020 – TAM EATRO MUSICA “VERSO KLEE UN OCCHIO SENTE, UN ALTRO VEDE”

dalle opere di Paul Klee, Trilogia della pittura in scena/terzo movimento

Ideazione Pierangela Allegro Michele Sambin. Scrittura Pierangela Allegro.

Informazioni:

Associazione Teatro dei Colori Onlus, Via dei Gerani, 45 – 67051 Avezzano (Aq) Tel. 0863.411900 – 347.3360029 – www.teatrodeicolori.it e-mail: info@teatrodeicolori.it .

Prevendita: Punto informativo di Largo “Mario Pomilio” – Corso della Libertà, Avezzano .

Martedì e giovedì ore 18,00 -19,30. Biglietto unico € 5,00

Teatro dei Marsi – Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto 3, Avezzano (Aq) tel. 0863.412909

Nei giorni di spettacolo la biglietteria del teatro apre alle ore 15,30.