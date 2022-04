Bambine ucraine accolte con gioia dai piccoli alunni della scuola di Ovindoli

Ovindoli. Presso la scuola Luigi Dard di Ovindoli, il sindaco Angelo Ciminelli insieme all’amministrazione comunale, ai bambini e alle insegnanti, ha accolto due bambine ucraine ospitate nella frazione di San Potito. In un’atmosfera di festa e di gioia, gli alunni hanno dato il benvenuto alle nuove arrivate sventolando, in segno di amicizia, bandierine italiane e ucraine realizzate in classe con le loro mani.

“Le due bambine termineranno l’anno scolastico nella nostra scuola. Desidero ringraziare il Preside per aver accolto la richiesta”, sottolinea il sindaco, “e le insegnanti per l’importante lavoro che svolgeranno nei prossimi mesi. Questa mattina abbiamo accolto le prime bambine ucraine nella nostra scuola”, continua, “come sempre vi informo del ricavato del 12mo memorial Mario Ciminelli. Quest’anno abbiamo raccolto euro 3.670,00, l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza. Con parte di questi fondi abbiamo acquistato zaini, quaderni , astucci e tutto l’occorrente per le due bambine ucraine ospiti nella nostra frazione di San Potito così potranno frequentare gli ultimi mesi di scuola. Nei prossimi giorni continueremo, destinando i fondi alle famiglie bisognose”.