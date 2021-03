Balsorano, linea telefonica a singhiozzo. Un residente: “Tanti anziani in difficoltà”

Balsorano. Tanti anziani in difficoltà a Balsorano per via della linea telefonica fissa che non funziona regolarmente. Un utente ha scritto una nota alla redazione di Marsicalive per lanciare un appello a chi ha la competenza della linea per venire incontro a chi in questo momento sta pagando le conseguenze del disservizio.

“In particolare nella frazione di Ridotti”, scrive la marsicana che vive nella Valle Roveto, “la situazione è diventata insostenibile. In una giornata la linea telefonica funziona solo per qualche ora e a singhiozzo. Sono preoccupata per i tanti anziani che dipendono dalla rete fissa, visto che quella mobile è pressoché incerta il più delle volte”.