Balsorano avrà un nuovo asilo nido: dal Pnrr 600mila euro per la costruzione

Un grande risultato ottenuto dal Comune di Balsorano, un progetto PNRR approvato, 600.000 euro ottenuti per la demolizione di una porzione di fabbricato e la costruzione ex novo di un asilo nido in relazione ai progetti finanziabili con i Fondi PNRR- Missione 4 Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

La notizia è stata data dall’amministrazione comunale sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.