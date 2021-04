Balsorano, al via il progetto per ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi comunali

Balsorano. L’amministrazione Comunale di Balsorano ha annunciato di aver approvato con una Giunta Comunale n° 22 del 10/04/2021 un progetto esecutivo per la realizzazione di una palestra a servizio dell’edificio scolastico e la ristrutturazione degli impianti sportivi comunali.

Con questi lavori e con la realizzazione della palestra, già annunciata in un precedente comunicato, l’amministrazione chiude una ricca parentesi di interventi atti a riqualificare, urbanizzare e ammodernare la zona denominata “Abbatello”. Un’opera molto ambiziosa, complessa che nonostante le difficoltà presentate è ora giunta ad una sua conclusione.

Con la creazione di questa palestra, ci sarà finalmente un luogo contemporaneamente sia sicuro che a norma di legge per le attività fisiche degli studenti e in generale di tutti i cittadini del comune, che potranno usufruire dei servizi anche al di fuori delle attività scolastiche.

Inoltre importanti si configurano anche gli interventi previsti nella zona degli impianti sportivi di via Olimpica, nell’area dove sono ubicati i campi da calcetto e tennis. Una zona che purtroppo versa ormai in uno stato di abbandono da decenni e che ora verrà ammodernata e messa a norma. Verranno realizzati un campo di calciotto, un campo polifunzionale da tennis, pallavolo e basket, un campo da paddle tennis e la predisposizione di un secondo campo, oltre alla realizzazione di un campo da bocce.

È prevista, inoltre, una riqualificazione della intera area e la completa e profonda ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoi e per gli altri servizi. L’intervento supera complessivamente il milione di euro e gli uffici stanno espletando tutte le procedure di gare per l’assegnazione. L’inizio dei lavori dovrebbero iniziare approssimativamente per fine Giugno 2021, secondo le stime.

Un segnale di forte speranza per il territorio che ha tanto più valore quanto si colloca in un periodo così denso di difficoltà e incertezze come quello dell’attuale pandemia. Un progetto che è anche un faro di speranza per il domani e che grazie alla forza aggregante e coesiva dello sport punta a migliorare il futuro dei cittadini.



Di seguito i progetti messi in cantiere: