Ballottaggio Avezzano: Genovesi e Marsilio sottoscrivono patto per realizzazione nuovo ospedale

Avezzano. Un vero e proprio contratto che conferma l’impegno della regione Abruzzo a favore di Avezzano, in particolare per la realizzazione del nuovo ospedale, per la difesa del tribunale a rischio soppressione secondo la riforma nazionale, sospesa fino a febbraio 2022, e per il rilancio dell’interporto.

È il documento sottoscritto oggi dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dal candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, della Lega, nel corso della conferenza stampa che si è svolta nel capoluogo della Marsica, in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi che vede Genovesi contrapposto al candidato sindaco civico, Giovanni Di Pangrazio. All’incontro con la stampa hanno preso parte oltre a Marsilio, ex senatore di Fratelli d’Italia, e Genovesi, il coordinatore regionale della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, il coordinatore regionale di Fdi, Etelwardo Sigismondi, il componente della segreteria provinciale di Cambiamo, Lino Cipolloni, e il responsabile Giovani Udc, Riccardo Silvagni.

“Avezzano”, ha incalzato Genovesi, “non può permettersi il sindaco di centrosinistra, Giovanni Di Pangrazio, che ha fatto un’accozzaglia di liste civiche attraverso una campagna acquisti promettendo primariati e assessorati, cacciando dossier fasulli, minacciando persone. Avezzano ha bisogno di un sindaco di centrodestra, sostenuto da una squadra compatta, giovane e capace, che possa lavorare in filiera con la Regione, il Parlamento e la Unione Europea. La firma su questo contratto è una prova tangibile, concreta, vera e tocca tre punti fondamentali per la nostra Città che deve tornare, dopo tanto tempo, ad essere sicura con un Tribunale, importante presidio di legalità, non a rischio, serena socialmente e con una sanità all’altezza alla luce del nuovo ospedale, il cui percorso è stato già pianificato dalla Regione, e produttiva con lo sblocco dell’Interporto, a cui ha già pensato la Giunta regionale di centrodestra”.