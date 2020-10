Ballottaggio Avezzano: Forza Italia voterà Genovesi

Avezzano. Il candidato sindaco di centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, ha incontrato in questi giorni numerosi esponenti di Forza Italia “con i quali si è parlato del ricompattamento della coalizione e della necessità di fare quadrato per non consegnare la Città alla sinistra, dopo che per varie ragioni gli azzurri al primo turno hanno corso da soli con la candidata sindaca Anna Maria Taccone che ha ottenuto un ottimo risultato”.

Lo fa sapere l’ex consigliere provinciale Fabio Bisegna, coordinatore della sede elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Tiziano Genovesi, a tre giorni dal ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi. “Come ha sottolineato Genovesi nel corso del confronto per l’apparentamento tecnico che non si è potuto fare per non togliere spazio a chi ha creduto nel progetto di Cambiamento fin dall’inizio, noi vogliamo la unità e la coesione della coalizione, visto che politicamente Fi è parte integrante del centrodestra”, spiega Bisegna. “L’elettorato azzurro ha bene in mente questo aspetto, ha capito la situazione e voterà Genovesi. Abbiamo una occasione storica: far uscire Avezzano dall’isolamento amministrativo e politico e porre le basi per il rilancio, evitando la iattura di una amministrazione di sinistra guidata dal civico camuffato, Giovanni Di Pangrazio”, conclude Bisegna.