Ballottaggio Avezzano, Chiantini: tre anni fa Genovesi era al fianco di Di Pangrazio, ora leghista”

Avezzano. “Da qualche ora, la coalizione formata dalla Lega, più alcune parti ‘smembrate’ del centro destra, cerca di offuscare un possibile, o probabile, risultato positivo di Giovanni Di Pangrazio con l’unico argomento che è rimasto ovvero quello della contrapposizione ideologica”. Lo afferma Alfredo Chiantini, candidato consigliere a sostegno di Gianni Di Pangrazio sindaco. Avezzano. “Da qualche ora, la coalizione formata dalla Lega, più alcune parti ‘smembrate’ del centro destra, cerca di offuscare un possibile, o probabile, risultato positivo di Giovanni Di Pangrazio con l’unico argomento che è rimasto ovvero quello della contrapposizione ideologica”. Lo afferma

“Gli strateghi e consiglieri del candidato sindaco Genovesi, dopo aver verificato l’inefficacia della carta delle alleanze e dei programmi, – continua – cercano almeno di poter dire che dall’altra parte c’è la sinistra. Il problema è che questa tesi appare risibile per una serie di ragioni. La prima è che, nella coalizione civica di Gianni Di Pangrazio, hanno trovato spazio gran parte delle migliori forze del centrodestra cittadino. Essi costituiscono, insieme a persone provenienti da altre estrazioni politiche e culturali, un’offerta politica credibile, autorevole e libera. La seconda è che l’ipotesi del leghista duro e puro, contrapposto al sindaco di sinistra, fa sorridere tutti coloro che ricordano proprio Genovesi al fianco di Gianni Di Pangrazio solo tre anni fa, nel ballottaggio. E allora, delle due l’una. O tre anni fa, Genovesi, era meno leghista. O Di Pangrazio non era e non è etichettabbile nel semplicistico schema in cui vorrebbero relegarlo per catturare i consensi di coloro che votano solo la bandiera”.

“Alziamo – conclude Chiantini – il livello del dibattito. Perché i consensi dei partiti fluttuano, un sindaco deve invece assicurare una guida stabile e certa. Parafrasando Benedetto Croce: La critica è un fucile molto bello, ma deve sparare raramente. A buon intenditore poche parole”.