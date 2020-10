Ballottaggio, al via il voto per scegliere il nuovo sindaco di Avezzano

Avezzano. Urne aperte da stamattina alle 7 nei 56 seggi di Avezzano per scegliere il nuovo sindaco.

Dopo la prima tornata del 20 e 21 settembre, oggi e domani i 34.478 aventi diritto saranno chiamati a scegliere, nel ballottaggio, tra i candidati sindaco Tiziano Genovesi e Gianni Di Pangrazio. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15; subito dopo la chiusura delle urne si procederà con lo spoglio.

Sia Genovesi (che al primo turno ha ottenuto 5.470 voti, pari al 22,14%) sia Di Pangrazio (che ha portato a casa 8.043 voti, pari al 32,56%) non hanno fatto apparentamenti ufficiali, però sono scesi in campo a sostegno di Di Pangrazio sia Mario Babbo (candidato sindaco che, al primo turno, è stato votato da 5.247 elettori, pari al 21,24%), sia Antonio Del Boccio (candidato sindaco che ha raggiunto il 6,27% con 1.549 voti).

Si potrà votare – muniti di carta d’identità e tessera elettorale – nei 48 seggi elettorali della città e nei 4 delle frazioni, oppure in quelli speciali allestiti all’ospedale, alla clinica di Lorenzo, al Don Orione e al carcere. Le persone con disabilità potranno recarsi a votare in nove seggi privi di barriere architettoniche: liceo Croce (ex Istituto magistrale) in via Cavalieri di Vittorio Veneto, Istituto industriale in via Aldo Moro, ospedale, scuola media Vivenza in via Massa d’Albe, Istituto onnicomprensivo Collodi-Marini in via Bolzano, scuola primaria Giovanni XXIII in via Montessori, scuola primaria San Pelino, scuola per l’infanzia via Colantoni a Caruscino, locali Pro loco in piazza Arcobaleno Antrosano.

Sulle schede elettorali, gli avezzanesi troveranno da un lato Tiziano Genovesi e i simboli delle quattro liste a lui collegate (Lega, Fratelli d’Italia, Udc e Cambiamo Futuro), dall’altro Gianni Di Pangrazio e i simboli delle otto liste collegate (Io sto con Avezzano, Patto per Avezzano, Avezzano libera, Avezzano al centro, Uniti per Avezzano, Avezzano Città Territorio, Azione Civica per Avezzano e Riformisti per Avezzano). Per esprimere il proprio voto basterà apporre una croce su uno dei due candidati sindaco.