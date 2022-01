Baby bulli in azione ad Avezzano: piccoli vandali insultano i residenti, fanno rumore e danneggiano le auto

Avezzano. Prendono a calci i cani, non hanno timore di farsi vedere in volto, urlano, bestemmiano e sputano a terra. Davanti agli anziani, li sbeffeggiano. Qualche volta se la prendono con le auto, con calci e pugni. Le danneggiano.

Sono diversi i quartieri di Avezzano ormai sotto assedio di piccole baby gang di bulli. I residenti riferiscono che si tratta presumibilmente di giovanissimi, minorenni quasi certamente.

I disagi sono vissuti sia di giorno che di notte. A “denunciare” la presenza dei “piccoli vandali” sono diverse persone che abitano in via dei Laghi, nel quartiere conosciuto come “Le cave” ma anche in via XX Settembre. Sono diversi i post lasciati sui social in cui i residenti lamentano quanto accade. In un’occasione una ragazza scrive che addirittura le hanno aperto l’auto per rubarle i peluche.

Un ultimo episodio oggi pomeriggio, quando una donna era in compagnia del suo cane per una passeggiata, sulla strada che non è molto lontana da “ponte romano” quando si è ritrovata faccia a faccia con i ragazzini che l’hanno spaventata perché se la sono presa anche con il cane.