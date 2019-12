Babbo Natale in Vespa, torna ad Avezzano la manifestazione organizzata dal club “Vespasiani Avezzano”

Avezzano. Il Club “Vespasiani Avezzano”, organizza, per domenica 22 dicembre, “Babbo Natale in Vespa Tour”. L’evento farà sosta in piazza Risorgimento dove saranno donate caramelle a bambini e adulti.

Ciascun partecipante dovrà indossare gli abiti di Babbo Natale; il ritrovo è previsto per le 15,00, con partenza alle 16,00, al bar “Volevo dirle tante cose caffè”, in via Marcantonio Colonna, 23, ad Avezzano. In caso di pioggia l’evento sarà spostato a sabato 28 dicembre.