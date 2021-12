“Babbo Natale è sempre puntuale”, a Balsorano arriva lo spettacolo della compagnia Eidos di Benevento

San Vincenzo Valle Roveto. I comuni di Balsorano e di San Vincenzo Valle Roveto, in collaborazione con la cooperativa “Fantacadabra”, presentano venerdì, nel centro polifunzionale di Balsorano, nell’ambito della “Festa di Natale”, lo spettacolo “Babbo Natale è sempre puntuale” della compagnia Eidos di Benevento. Lo spettacolo scritto e diretto da Virginio De

Matteo vede in scena Mimmo Soricelli, Raffaella Mirra, Vincenzo De Matteo, la scenografia di Claudio Mirra e i costumi di Nico Celli.

“…Questa è una notte magica, per grandi e per bimbetti, mettiamoci in cammino e andiam per tutti i tetti!”. Le feste si avvicinano e in tutte le case ci si prepara ad accoglierli. Di chi stiamo parlando? Ma di loro! I due personaggi più amati dai bambini: Babbo Natale e la Befana. Chi di loro due è il preferito? Una domanda che i due protagonisti probabilmente neanche si pongono, presi

come sono a soddisfare le innumerevoli richieste da parte dei bambini.

E se Babbo Natale e la Befana si scambiassero la notte? Se il ventiquattro dicembre venisse a farti visita la Befana e il sei gennaio

Babbo Natale, a te potrebbe far piacere? Cosa preferisci ricevere prima: i giocattoli o il carbone? Non credi sia possibile? Beh dipende! Dipende da quanto Babbo Natale sia in effetti puntuale. “È sempre puntuale!”. Tu dici? Io non so, vediamo cosa ci narra questa storia e togliamoci ogni dubbio. La messa in scena, che propone i personaggi caratteristici del Natale cari ai bambini, quali Babbo Natale e la Befana, si sviluppa tra colpi di scena e gag comiche, coniugando tradizione ed attualità, quotidiano e fiabesco, assicurando uno spettacolo deliziosamente divertente.