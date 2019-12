Babbo Natale e Fischielfo sbarcano ad Avezzano: mercatini, musica e cibo nel villaggio di Magie del Natale

Avezzano. Inizia da domani il turnover nelle casette del villaggio di “Magie di Natale”, come promesso da Filippo Morelli, ideatore dell’evento natalizio che coinvolge tutta la città. Gli espositori si contenderanno l’attenzione dei visitatori che potranno ammirare lavorazione di gioielli in rame, in madreperla, persino all’uncinetto. Poi ancora oggetti e giochi per bambini con materiali di riciclo, pelletteria in cuoio per originali accessori di moda, e tante piccole opere realizzate in panno lenci e feltro. Per chi non ha ultimato l’albero di Natale, si potranno acquistare palline e addobbi originali. Se poi con questo freddo qualcuno ha dimenticato una sciarpa a casa, niente paura, basta scegliere il colore, la lana e in brevissimo tempo, proprio sul momento, verrà realizzata dalle esperte mani dell’ espositrice nella sua casetta, anche con il cappello uguale. Oggetti natalizi, idee regalo e specialità gastronomiche.

Cosa meglio del ballo per riscaldarsi? Alle 16.30 è in programma l’esibizione delle scuole di ballo della città, che effettueranno coreografie con musiche natalizie. Il coordinamento è a cura dell’associazione Culturale “Ballando AZ” di Franco D’Urbano. La giornata continuerà con tanti appuntamenti musicali. Alle 18.30 Antonella Nenni si esibirà in “A Natale…puoi!”, portando canzoni della tradizione e non solo. Una artista conosciuta e apprezzata presentata dalla sua “Eco Accademia”. Per i giovanissimi “Magie di Natale” offre una serata per scatenarsi con la musica di Dj Set di Andrew Deejay. Questi sono i giorni dedicati ai bambini e, a “Magie di Natale”, tutto è pronto per accogliere sabato, a partire dalle 17, Fischielfo. Dall’alto, su i suoi trampoli, girando tra le casette di Natale, sarà un insolito e bizzarro personaggio. Diventerà tutto ancora più straordinario e affascinante quando creerà bolle di sapone giganti, in tutte le loro forme più spettacolari per diventare, agli occhi dei piccoli e dei grandi, uno spettacolo magico. Ed ecco il protagonista indiscusso che finalmente scende dalla sua slitta e arriva ad Avezzano, proprio a “Magie di Natale”, con la sua barba bianca e il suo vestito rosso. Babbo Natale arriverà domenica, a partire dalle 16: così tutti i più piccini potranno prepararsi ad accoglierlo. Sarà proprio lui a chiedere ai bambini di scrivere moltissime letterine, e potranno fare insieme fotografie ricordo di quell’eccezionale incontro, per poi plasmare tante meravigliose cose con la pasta di sale, disegnare pazzi quadri con le mani. Un laboratorio per dare a ognuno dei piccoli artisti la possibilità di creare in modo libero. Ancora musica alle 18 con il concerto live del duo Giorgio Tancredi e Christine Fegatilli. Non mancheranno, per i più golosi, i punti ristoro ricchi di succulente proposte gastronomiche: arrosticini, crepes, arancini siciliani, pizza napoletana, fritteria al cartoccio, panineria, dolci secchi e pizza fritta e dolce.