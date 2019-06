Azzerata la giunta a Celano, il sindaco Santilli: rilanciare progetti con unità per il futuro della città

Celano. Il sindaco di Celano, Settimio Santilli, azzera la giunta.

“Con senso di responsabilità e maturità”, spiega il primo cittadino di Celano, “venerdì 24 maggio abbiamo approvato il rendiconto di gestione relativo all’anno 2018, in maniera compatta e coesa e ne vado atto a ciascun componente della maggioranza. Ora abbiamo necessità di rilanciare il nostro programma amministrativo in questa fase conclusiva di consiliatura, e lo dobbiamo fare con unità di intenti e determinazione, perché i progetti che dobbiamo realizzare e portare a termine concretamente sono troppo importanti per il futuro di Celano”.

“Gli obiettivi vanno perseguiti e raggiunti tutti insieme fino alla fine”, precisa Santilli, “senza che nessuno si senta escluso. Ragion per cui ritengo che sia giusto e doveroso in questo momento un rimpasto di giunta e dunque procedere alla revoca della nomina di tutti i componenti della Giunta attuale. Revoca che si basa solo su valutazioni di opportunità politica-amministrativa, e non è assolutamente da intendersi su qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali legate ai singoli assessori, che hanno svolto in maniera ottimale ed integerrima il loro lavoro in questi anni e per questo vanno solo ringraziati. e che non posso far altro che ringraziare”.

“Nei prossimi giorni avvierò una serie di consultazioni con gli amministratori”, conclude il sindaco di Celano, “per addivenire in tempi rapidi alla nomina dei nuovi componenti della giunta, in maniera da concentrarci con serenità e abnegazione sul lavoro da svolgere fino al termine del nostro mandato nell’esclusivo interesse della città di Celano che ci onoriamo di governare”.