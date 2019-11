Azione, il movimento nato dall’iniziativa di Carlo Calenda sbarca nella provincia di L’Aquila

Il giorno 21 Novembre è stata ufficializzata la nascita del partito “Azione” di Carlo Calenda nella Provincia di L’Aquila, con sede in Avezzano. Promotore e coordinatore dell’iniziativa sarà Simone Cococcia.

Il partito “Azione” nasce per rappresentare un elettorato liberale, moderato e progressista che oggi non si vede rappresentato né dal PD, il quale oggi sembra aver assunto sempre più una deriva di sinistra, riallacciando rapporti di partito con ex membri di Liberi e Uguali, nè dal sovranismo di destra di Meloni e Salvini.

L’onestà intellettuale ha portato molti membri del PD a distaccarsi dal partito per la mancanza di idee dello stesso e l’essersi accordato con il Movimento 5 Stelle. La nuova idea di partito messa in campo da Carlo Calenda, cerca di partire da progetti molto chiari, fondati sulla sanità pubblica, scuola ed investimenti in infrastrutture.

Il progetto parte da persone nuove, non le solite facce già note a tutti gli elettori, ed ha il compito di coinvolgere il più possibile i cittadini che non si rispecchiano nella politica attuale.