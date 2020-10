Azienda di Avezzano cerca 20 persone da assumere, ecco come candidarsi

Avezzano. Tecnocall seleziona per la propria sede di Avezzano in modalità smart working, 20 operatrici o operatori telefonici per svolgere attività outbound di vendita nel settore energetico e telefonico per contatto già cliente.

Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza pregressa di vendita nel settore energia e telefonico ( no appuntamenti )

Autonomia nell’utilizzo del PC ( Windows, Office, Internet, posta elettronica)

Disponibilità pomeridiana e sabati alternati

Buona dialettica e proprietà di linguaggio

Attitudini commerciali

Capacità persuasive

Connessione Internet in ADSL o Fibra via cavo

PC con sistema operativo Windows (uguale o più recente di Windows 7)

Si offre: percorso formativo completo, contratto di collaborazione coordinata e continuativa e crescita nel settore inbound dopo aver raggiunto gli obiettivi nell’attività outbound.

Sede di Riferimento: Avezzano, via Newton 41 (di fronte il cinema Astra)

Per candidarsi inviare dettagliato Curriculum Vitae esprimendo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03 siccome adeguato con d.lgs.101/2018 al Reg.UE 2016/679. Candidature prive di curriculum allegato e/o recapiti NON verranno prese in considerazione.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Per informazioni contattare la Tecnocall.