Avvertita anche nella marsica scossa di magnitudo 5.2 registrata in Molise.

Avvertita anche in Abruzzo e nella Marsica la scossa di magnitudo 5.2 registrata circa due ore fa in Molise con epicentro a 4 km da Montecilfone in provincia di Campobasso con profondità di 9 km. La scossa ha interessato anche l’Abruzzo, la Puglia, la Campania e il Lazio fino a sud di Roma con epicentro Larino. Gli abitanti raccontano che sia stata peggio delle precedenti del 14 e 15 agosto con magnitudo 4.7. La scossa è stata poi seguita da altre 10 repliche di lieve entità. A Celano si è sentita molto forte, i letti ballavano e le sedie dondolavano in maniera preoccupante, come anche nei paesi intorno. A l’Aquila qualcuno parla di poltrone come sismografi. A Civitella Roveto è stata impercettibile, mentre nel vastese le persone sono rimaste a dormire fuori tutta la notte colti da paura e spavento, come anche gli stessi turisti degli hotel. Monica Virgilio.

Ultime Notizie