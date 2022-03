Avvelenamento gatti a Civita d’Antino, l’allarme: “Due uccisi, altri spariti”

Civita d’Antino. Due gatti sono stati avvelenati a Civita d’Antino Scalo, nella località della Stazione.

A segnalarlo alla redazione di Marsicalive è una residente che racconta: “I due indifesi animali sono purtroppo morti tra indicibili sofferenze, erano semi-randagi e non si facevano avvicinare, ragione per cui non è stato possibile chiamare un veterinario, anche se ormai era comunque troppo tardi per salvarli, a causa di sicuro avvelenamento, molto probabilmente da topicida usato a volte sciaguratamente e con troppa leggerezza nei pollai o in terreni abbandonati e/o in stato di degrado”.

“l Mahatma Gandhi asseriva che”, continua la nota inviata alla stampa, “La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. Siamo di fronte ad un problema anche culturale, da denunciare, radicato nell’ignoranza e nell’omertà, spesso incomprensibilmente e vigliaccamente tollerato; etologicamente e scientificamente gli animali sono ‘esseri senzienti’, dotati pertanto della capacità di provare emozioni positive o negative, quali stress e dolore, e che come tali hanno diritto a essere protetti o salvati da situazioni di abuso, abbandono e violenza fisica o emotiva”.

La cittadina sottolinea che dalla stessa zona sono spariti nei giorni scorsi anche altri gatti, che però non sono stati ritrovati.