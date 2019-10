Avvelenamento di animali da compagnia , rinvenuto morto avvelenato il gatto domestico della famiglia Simonelli

Avezzano. Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un animale da compagnia. A farne le spese, il gatto domestico della famiglia Simonelli, ritrovato avvelenato al termine della giornata di ieri all’interno della propria casa.

“Ci siamo accorti che qualcosa non andasse quando abbiamo sentito una grande puzza provenire dall’ingresso – afferma il proprietario – ed abbiamo notato il nostro gatto Disk giacere in terra, coperto dal suo stesso vomito e con lo stomaco dilatato. E’ stata una immagine atroce ed un grandissimo dolore per noi”.

Non è la prima volta che capitano episodi del genere, in continuo aumento, quasi che la piaga degli avvelenatori di animali domestici sia una nuova moda del momento.

“Non si sa – continua – quale possa essere il motivo che spinga un essere umano ad avvelenare un innocuo animale da compagnia: depravazione, vendetta per beghe personali, noia o semplicemente il disagio mentale degli imbecilli. Resta il fatto che per questi uomini senza Dio non esiste vergogna e, non rendendosi conto del dolore che infliggono a queste povere bestiole e alle loro famiglie, non esiste nemmeno il perdono. Augurar loro la stessa fine è d’obbligo”.