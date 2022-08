“Avezzanobimbi.it”, la presentazione per le famiglie con il garante per l’infanzia e l’adolescenza

Avezzano. Giovedì 25 agosto dalle 17,00, in Piazza Torlonia verrà presentato, alla presenza del Garante per l’infanzia e per l’adolescenza della Regione Abruzzo, Dottoressa Maria Concetta Falivene, “Avezzano.bimbi.it”, il primo portale telematico dedicato ai servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, lanciato dal Comune di Avezzano.

“Se una società vuole bena ai suoi bambini”, afferma l’amministrazione comunale di Avezzano, “deve iniziare ad occuparsi anche dei genitori”.

