Trasferimento Giurisprudenza Avezzano, Rodorigo (Uim): le navette vanno predisposte immediatamente

Avezzano. Collegamenti per la nuova sede deIl’università di Avezzano, interviene il vicepresidente dell’associazione studentesca universitari In Movimento,Giuseppe Rodorigo: c’è solo una proposta della Scav ma non si sa se ci saranno i collegamenti a partire dallo spostamento.

“Se così fosse, dato che l’ inaugurazione della nuova sede è stata annunciata in pompa magna dall’amministrazione comunale e dal sindaco Gabriele De Angelis per martedì prossimo, presumiamo che verremo spostati senza i collegamenti”, ha spiegato Rodorigo, “inoltre, non è stata ancora risolta una problematica che noi di Universitari In Movimento avevamo sollevato a marzo. Durante la nostra visita al Crua, infatti, avevamo fatto notare all’amministrazione che lo spartitraffico di via Pertini, in corrispondenza delle strisce pedonali, non presenta una discesa, rendendo difficoltoso, se non impossibile, l’attraversamento di persone diversamente abili.

C’è la necessità che questa problematica venga risolta prima dello spostamento. Lo stesso vale per i collegamenti. Se le navette non vengono predisposte prime del trasferimento sarebbe infatti una grave mancanza che metterebbe in difficoltà non solo gli studenti pendolari ma anche coloro che sono di Avezzano e hanno necessità di utilizzare tale servizio”.

Per evitare, inoltre, che tale mancanza si aggravi ulteriormente, noi riteniamo che gli studenti, quali utenti finali di tale servizio, debbano essere coinvolti nella definizione delle tratte e degli orari delle navette. È meglio infatti, predisporre da subito le navette nel modo più efficiente possibile piuttosto che essere costretti in seguito a fare degli aggiustamenti delle corse. Chiediamo, pertanto, all’amministrazione di coinvolgere noi studenti perché è necessario e utile per tutti.