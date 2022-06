Avezzano, un’estate ricca di prestigiose finali nazionali per il Centro Italia Nuoto

Avezzano. L’Ekipe Orizzonte si prende il titolo under 20 femminile per il terzo anno consecutivo. Le rossoblù, trascinate dagli 8 gol di una super Leone, superano 14-6 (2-2, 1-1, 5-0, 6-3) la Bogliasco 1951 nell’ultimo atto della final eight, disputata alla piscina comunale “Centro Italia Nuoto” di Avezzano.

Nella finale per il terzo posto la Rapallo Pallanuoto, trascinata dai 5 gol di Cabona e dai tre di Co’, supera 10-3 la Pallanuoto Trieste. Premi speciali assegnati a Sofia Giustini (SIS Roma) miglior marcatrice con 21 reti; Helga Santapaola (L’Ekipe Orizzonte) miglior portiere e Dafne Bettini (L’Ekipe Orizzonte) miglior giocatrice. Alcune di queste ragazze partiranno per i mondiali di Budapest.

Hanno consegnato i premi il responsabile tecnico del settore pallanuoto FIN Fabio Conti, il tecnico delle nazionali giovanili Massimo Grassi, l’assistente tecnico delle nazionali femminili Marco Manzetti, il responsabile della piscina comunale “Centro Italia Nuoto” Massimo De Leonardis, l’assessore allo Sport del Comune di Avezzano Pierluigi Di Stefano. È stata una settimana ricca di presenze, sarà un’estate ricchissima e ci sarà un importante indotto economico per la città.

Il grande nuoto sarà di scena ad Avezzano per tutta l’estate, all’insegna delle grandi finali nazionali.

La Federnuoto ha annunciato il primo dei 7 grandi eventi fissati alla comunale Centro Nuoto Italia di Avezzano: dall’8 all’11 giugno si sono svolti nell’impianto di borgo Pineta le finali Under 20 femminili di pallanuoto. Tre mesi di fuoco per il Centro Italia Nuoto: in attesa della ripresa autunnale, il calendario eventi non conoscerà battute d’arresto. Lo spettacolo dell’agonismo in vasca concentrerà sportivi ed appassionati fino all’11 di settembre.

Di seguito tutti gli appuntamenti in programma:

Collegiale 2003-2004 dal 13 giugno al 1 luglio.

Fase Play Off serie B femminile dal 25 al 26 giugno.

Collegiale 2004 dal 18 al 27 luglio.

Collegiale Assoluta dal 18 luglio al 3 agosto.

Finali Under 18 femminili dal 3 al 9 settembre.

Finali Under 16 femminili dall’8 all’11 settembre.

Dal 1 al 3 luglio finali nazionali pallanuoto Uisp.

Otto appuntamenti estivi che richiameranno ad Avezzano atleti, addetti ai lavori, familiari e appassionati del nuoto. Tre mesi nei quali il capoluogo marsicano riceverà un indotto turistico notevole: albergatori, ristoratori, commercianti. L’assegnazione di eventi di tale portata rappresenta un riconoscimento al lavoro quotidiano che il Centro Italia Nuoto porta avanti da anni. Avezzano è un punto centrale, geograficamente strategico per raccordare gli sportivi di tutta la penisola.