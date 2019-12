Avezzano, tutto pronto per il Concerto di fine anno

Avezzano. Avrà luogo al Castello “Orsini – Colonna”, come da tradizione, anche quest’anno, per la 24esima edizione, domenica 15 dicembre 2019, alle 18,00, con l’esibizione dell’Orchestra di Fiati “Armelis”, di Collarmele, il “Concerto di Fine Anno Città di Avezzano, premio Alessandro Giancarli”, dedicato alle vittime della strada, istituzionalizzato dal Comune di Avezzano il 26.12.2016, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio Regionale d’Abruzzo, della Provincia dell’Aquila, dei Comuni di Capistrello e Gioia dei Marsi.

Organizzato e presentato dalla giornalista Ddr.ssa Orietta Spera da 15 anni, l’avvenimento si tiene da ben 24 anni e nacque da un’idea del compianto Maestro Antonio Stati, che portò ad Avezzano la concezione e l’esibizione bandistica, proprio al Castello “Orsini – Colonna”.

Il “Concerto”, ripetiamo, è a cura dell’Orchestra di fiati “Armelis”, di Collarmele (30 elementi), diretta dal Maestro Corrado Lambona; presente, come sempre, il Maestro di Pianoforte Valentina Di Marco (entrambi i due maestri ne pianificano l’assetto musicale) ed è partecipato dai Soprani Ilenia Lucci e Natalia Tiburzi, dal Tenore Sandro Argentieri (tutti artisti marsicani e giovanissimi) e dal pianista Simone Sangiacomo. Quale prestigiosa coreografia, le opere della pittrice e poetessa avezzanese (conosciuta anche all’estero e che ha esposto, di recente, i suoi quadri a Parigi, ad Udine e Roma), Gianna Danese. Inoltre, nel corso dell’evento, grande spazio ha l’Associazione UNITALSI, sottosezione di Avezzano, (che si occupa degli spostamenti delle persone diversamente abili e delle necessità delle proprie famiglie), Istituzione che raccoglie, nel corso dello spettacolo (che è ad ingresso libero), fondi per il proprio mantenimento e sviluppo e per il benessere dei suoi ospiti. L’accettazione e l’aiuto del prossimo, un input al nostro territorio con eccellenze zonali che si esibiscono e l’evidenziazione dei giovani per dare loro una spinta che sia positiva (tramite la messa in evidenza) per un futuro lavorativo: queste le finalità – cardine di un evento come quello di fine – anno, che evidenzia da sempre la Città e il Territorio marsicano e che totalizza, sovente, il “tutto esaurito”, in fatto di presenze. L’avvenimento abbraccia la tradizione ed è sempre nuovo; è studiato per annoverare, tra il pubblico, fasce d’età diverse (pure i ragazzi); è vivace, brioso ma anche e soprattutto di concezione “classica”: le musiche sono di Vivaldi, Bellini, Rossini, Jacob De Haan, Mozart e diversi sono i “Capricci” (con bis, sorpresa “pirotecnica” e brindisi finali), che sono proposti nel corso del “Concerto”. Parteciperà, per la Città di Avezzano, il Dr. Mauro Passerotti, Commissario Straordinario. Non mancheranno i sindaci di Gioia dei Marsi, Gianclemente Berardini e di Capistrello, Francesco Ciciotti, nonchè quello di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Alle letture a tema, l’Architetto Filomena Fazi, eccellente declamatrice. Madrina dell’evento, l’Onorevole Stefania Pezzopane. Sarà presente anche il “Rotary Club Avezzano”, nell’anniversario dei suoi 60 anni di azione benefica sul territorio marsicano, nella persona della Dr.ssa Tiziana Paris, che ne è Presidente ed Ospite d’Onore sarà, nel 2019, il Dr. Augusto Paris, illustre luminare, neuropsichiatra infantile, che correlerà la sua importante presenza alla tematica del Concerto, quest’anno, che sarà quella dell’Autismo. Si ringrazia la Fondazione Carispaq, presieduta da Domenico Taglieri, che finanzia l’evento quale principale ente sostenitore.

Quale pungolo onnipresente in seno all’avvenimento, la forza, la resilienza, insomma la bellezza interiore della Famiglia Giancarli (Roberto, M. Rita ed Eleonora, i genitori e la sorella di Alessandro, sulla cui figura, ripetiamo, il Concerto si impernia).