Avezzano, torna la favola invernale di “Magie di Natale”: evento per grandi e piccini

Avezzano. Le vetrine dei negozi sono già addobbate a festa, i piazzali dei centri commerciali illuminati da migliaia di decori scintillanti. Ad arricchire l’atmosfera dell’evento che più di ogni altro ha il sapore delle festività, dopo il forzato stop dovuto alla pandemia, torna “Magie di Natale”, l’atteso appuntamento del 2021.

Organizzato dal Comune di Avezzano, in collaborazione con Morelli Eventi e Abruzzo in Musica, la manifestazione prende il via mercoledì 8 dicembre con l’inaugurazione del mercatino di Natale. Ben 16 stands pagoda, collocati in Piazza Risorgimento, esporranno prodotti di ogni tipo, artigianali, addobbi natalizi e decorazioni, bigiotterie, decori per la casa e per i bimbi. Un’occasione da non perdere, passeggiare alla ricerca di idee per i tanti regalini da mettere sotto l’albero. Camminando e facendo, di tanto in tanto, una piacevole sosta nei tanti punti di ristoro per godere dei sapori e delle prelibatezze locali.

Dopo essersi rifocillati, perché non cimentarsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio?

Natale per antonomasia è la festa dei bambini e “Magie di Natale” li pone, come sempre, protagonisti. Non mancheranno, per la loro gioia, il trenino di Babbo Natale e la sua casetta.

L’atmosfera natalizia, così ricca di profumi, di luci e di doni, non deve far dimenticare chi non può vivere la medesima realtà. “Magie di Natale”, con “Un dono per un sorriso”, anche quest’anno propone la raccolta di giocattoli usati e nuovi, materiale scolastico, per tutti quei bambini meno fortunati.

Se il mercatino di Natale termina il 26 dicembre, la piazza continuerà a vivere con suoni e canti fino al 9 gennaio 2022. Tante le esibizioni artistiche sul palco appositamente allestito.

Ancora coinvolti i bambini con i laboratori a loro dedicati.

Prende finalmente il via la favola invernale di “Magie di Natale”.

Ingresso gratuito con obbligo del green pass.