Taglio degli alberi nel parcheggio di via Palanza, Presutti: ci verrà realizzato un terminal bus e un chiosco

Avezzano. Un terminal per i bus nel parcheggio di via Palanza. C’è un progetto strategico per i pendolari che si muovono verso il capoluogo o verso la capitale nella zona nord della città. Nell’area oggetto negli ultimi giorni di polemiche per l’abbattimento di 22 alberi, infatti, nascerà un terminal bus e un chiosco già messo in cantiere sulla carta dall’amministrazione Di Pangrazio. “Gli alberi sono stati tagliati in base a una relazione dell’agronomo Marco Fattoretti che è disponibile in Comune”, ha precisato l’assessore Crescenzo Presutti, “nell’area verranno realizzati un terminal bus e un chiosco già in cantiere da tempo”.

Negli ultimi giorni associazioni e cittadini si sono indignati per delle potature estreme portate avanti daI Comune di Avezzano. L’ultimo in ordine di tempo ha interessato proprio la zona nord della città. Sono stati infatti tagliate 22 piante tra cui un grande cedro nel parcheggio di via Palanza e questo ha rammaricato i cittadini che non sapevano quale fosse l’obiettivo dell’amministrazione.

“Si tratta di un’area molto ristretta dove si trovavano 22 piante, tutte tagliate”, ha raccontato Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del cittadino che già nei giorni scorsi aveva denunciato il taglio di alberi del parcheggio Bocciofili, “io ho scritto al sindaco De Angelis perché non capisco dove si vuole arrivare. Perché sono stati tagliati questi alberi, tutto questo non ha senso”. Il cedro è stato fatto a pezzi e lasciato a terra e Di Bastiano non si spiega come mai nessuno lo abbia portato via.