Il T-red va riattivato per la sicurezza dei cittadini, l’appello del centro giuridico del cittadino del cittadino

Avezzano. Il T-red va riattivato per la sicurezza stradale dei cittadini. Questa la posizione del responsabile del centro giuridico del cittadino, Augusto Di Bastiano, in merito alla questione del T-red che negli ultimi mesi ha immortalato migliaia di automobilisti mentre commettevano delle infrazioni sotto l’occhio attento installato accanto all’ormai noto semaforo. In questi giorni, infatti, continuano ad arrivare nelle abitazioni degli avezzanesi e dei marsicani le sanzioni per le multe registrate all’incrocio tra via XX Settembre e via dei Fiori.

Nonostante il T-red per volere dell’amministrazione De Angelis infatti sia stato spento il 14 maggio, molti automobilisti stanno ricevendo verbali emessi prima del 13 maggio. Il comandante della polizia locale, Luca Montanari, ha spiegato che le multe fatte recapitare in questi giorni vanno pagate perché si riferiscono a un periodo precedente alla data dello stop. Se i cittadini lo riterranno opportuno, però, potranno non pagare e o presentare un motivato ricorso entrando anche nel merito, o un’istanza di annullamento in autotutela, ma solo per vizi procedurali (notifica tardiva, targa errata, ecc.).

L’associazione che tutela i cittadini, però, ha chiesto alla polizia locale maggiore attenzione per le infrazioni errate che vanno immediatamente annullate. “Sto lavorando da tempo su questa storia che a mio avviso si è montata troppo forse soltanto per beghe interne”, ha spiegato il responsabile del centro giuridico del cittadino, Di Bastiano, “a luglio scorso è stato fatto un articolo su Il Centro riguardo all’istallazione e poi all’attivazione del T-red quindi non possiamo dire che nessuno sapeva. E’ stato prima annunciato e poi spiegato nel dettaglio quello che si andava a fare. Ora però sembra che nessuno sappia nulla. Il dato allarmante a mio avviso è che sono state emesse 150 infrazioni al giorno e migliaia di persone sono passate con il rosso mettendo a rischio l’incolumità dei passanti.

A mio avviso le multe regolari vanno pagate, quelle invece con degli errori è chiaro che devono essere riviste ed eventualmente annullate”. Il comandante Montanari ha tenuto già a precisare che non ci sarà alcuna cancellazione delle sanzioni collegata alla delibera dell’ultimo consiglio comunale perchè questo “potere” per legge lo ha soltanto un prefetto o un giudice. Alcune però potrebbero essere eliminate in autotutela se la stessa polizia locale rileverà dei problemi. Secondo Di Bastiano, oltre a verificare lo stato delle multe che potrebbero presentare delle inesattezze, bisogna pensare quanto prima a un’eventuale riattivazione del T-red con l’obiettivo di sfruttare un “macchinario” acquistato con soldi pubblici e puntare sulla sicurezza stradale.

“Quella macchina infernale costata 36mila euro non può ora rimanere ferma perchè è stata pagata con fondi di bilancio e quindi non può rimanere spenta e inutilizzata”, ha concluso Di Bastiano, “i cittadini vanno adeguatamente informati e subito dopo va riattivata. Se migliaia di persone passano con il rosso è un problema serio e bisogna educare i cittadini perchè si tratta di un vero e proprio allarme sociale”.