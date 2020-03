Avezzano, Silvio l’artigiano inizia a fabbricare mascherine gratuite per gli anziani

Avezzano. C’è carenza di mascherine, eppure anche se non quelle FFp1 FFp2 e FFp3, la ricerca anche di quelle comuni è spasmodica e non si trovano o se si trovano solo a prezzi gonfiati a dismisura.

E Silvio Gemini, detto l’artigiano, un artista specializzato nel settore della tappezzeria per auto d’epoca, ha trasformato il suo laboratorio attrezzato in una produzione artigianale di mascherine protettive per l’epoca che si sta vivendo. Ma Silvio, un uomo dal grande cuore, coadiuvato dalla figlia cresciuta nel suo laboratorio, ha deciso di rendersi utile e di mettere a disposizione le sue competenze ed il suo laboratorio per preparare le mascherine che vengono regalate agli anziani.

E così gli elastici di tenuta dei sedili delle auto si trasformano in reggente per le orecchie e le maschere in poco tempo sono pronte e regalate.

Un esempio di altruismoper la comunità.