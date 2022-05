Avezzano si prepara ai festeggiamenti della Santissima Trinità, tra riti sacri e intrattenimento

Avezzano. Come ogni anno, il 12 giugno la chiesa cattolica onora solennemente la Santissima Trinità. Per l’edizione 2022, ad Avezzano, mentre la parrocchia omonima celebrerà i riti sacri, il comitato feste della Santissima Trinità, per l’occasione, ha già organizzato i festeggiamenti “profani”, all’insegna di musica, allegria e street food.

In anteprima, il programma ludico – ricreativo prevede, dopo il via di venerdì 10 giugno con gli sfavillanti balli di gruppo, sabato 11 Marco Morandi in concerto e, domenica 12 giugno ancora musica, sul sagrato parrocchiale, con cover dei Queen e lo storico “Ballo della Pupazza”.

“Questa è la tipica chiusura della festa locale, dal sapore marsicano, soprattutto avezzanese, considerata di buon auspicio”, riferisce il presidente del comitato feste, Vincenzo Cerratti. Nel salutare Don Ennio Tarola, parroco della Santissima Trinità di Avezzano e il Priore Francesco Lucarelli, ricordiamo che gli altri componenti del comitato sono: Renzo Di Sepio, Marco Maceroni, Massimo De Michele, Franco Pennazza, Antonio Berardicurti, Daniela Verrecchia, Gioia Tiburzi, Paola Pelliccia, Rossella Proia, Rocco Taranto, Gabriele Pizzi Scatena.

Le tre serate saranno presentate dalla giornalista Orietta Spera.